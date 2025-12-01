“猫が登場すれば何でもOK”　KADOKAWA「猫コミック新人賞」第6回が応募開始

KADOKAWAコミックエッセイ編集部が開催する「第6回 猫コミック新人賞」の投稿受付が開始された。

「猫コミック新人賞」は猫を題材としたコミックを対象に年3回、X（旧Twitter）にて作品を募集している漫画賞。作品のテーマは、猫が登場する作品であれば実話でもフィクションでも形式は問わず、投稿枚数は1ページから応募可能。カラー・モノクロどちらでも応募することができる（複数作品の投稿も受け付けているが、同じシリーズ、テーマの作品はツリーにつなげるなど、まとめて1回での投稿が必要）。

「第6回 猫コミック新人賞」の応募期間は2026年2月28日（土）23:59まで。コミックエッセイ劇場公式Xをフォローしたのち、自身のXアカウントにて作品タイトル、マンガ画像（複数ページある場合はツリー形式で投稿してください）と「＃第6回猫コミ新人賞」（※6は半角数字）のハッシュタグをつけて投稿することで応募完了となる。「第6回 猫コミック新人賞」の特別審査員はうぐいす歌子が務める。

本賞の賞金として「うぐいす歌子賞」には賞金5万円、大賞には賞金10万円（加えて書籍化を目指し担当がつく）、入賞には賞金3万円が贈られる。結果はコミックエッセイ劇場Xにて2026年3月末ごろ発表予定となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）