「ちいかわ×サンリオキャラクターズ Kiramekko」（各2420円）　※価格は税込み

　ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とサンリオキャラクターズがコラボレーションしたデザインの「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムが、12月12日（金）から、『ちいかわ』公式ウェブショップ「ちいかわマーケット」や、『ちいかわ』公式グッズショップ「ちいかわらんど」などで販売される。

【写真】争奪戦の予感　「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボアイテム一覧

■「スーパーマーケット」テーマのグッズ登場

　今回のデザインテーマは「スーパーマーケット」。ちいかわとシナモロール、ハチワレとハローキティ、うさぎとポムポムプリン、モモンガとクロミ、シーサーとポチャッコ、古本屋とマイメロディのペアが、なかよくお買い物を楽しんでいるキュートなデザインで登場する。

　商品のラインナップは、お菓子のパッケージ風のデザインや、スーパーマーケットのポイントカード風のアイテムなど、ビビットな色使いで遊び心あふれる全25アイテムが登場。

　ポーチ、キーホルダー、缶バッジ、トートバッグなど、お気に入りのキャラクターを身に着けて買い物に行きたくなるアイテムがそろっている。

　さらに、10月からローンチしたアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」から、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボ商品が登場。

　「Kiramekko」の特徴である、キラキラと輝く印象的な目を持つちいかわたちが、サンリオキャラクターズの着ぐるみを身にまとう、コラボならではの愛らしいデザインとなっている。

　「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムは、12月12日（金）から、「ちいかわマーケット」、「ちいかわらんど」（常設店）14店舗、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」、「ちいかわらんど POP UP SHOP」で販売。

　取り扱い店舗の詳細は、以下の通り。

＜オンラインストア＞　※11時00分より発売

・ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」

＜取り扱い店舗＞

・ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」（常設店）14店舗

・ちいかわ×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP

日本：北千住マルイ、京都高島屋S.C.（12月18日〜）、

あべのハルカス近鉄本店（12月19日〜）、JR池袋駅（1月23日〜）

海外：上海 百联ZX创趣场B1（12月15日〜）、杭州 湖滨银泰IN77 C2区中庭

2026年 台湾でも開催決定！詳細は後日発表。

・ちいかわらんど POP UP SHOP

アミュプラザくまもと