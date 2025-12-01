『ちいかわ』×「サンリオ」コラボ再び！ キラキラおめめの「Kiramekko」も登場
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とサンリオキャラクターズがコラボレーションしたデザインの「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムが、12月12日（金）から、『ちいかわ』公式ウェブショップ「ちいかわマーケット」や、『ちいかわ』公式グッズショップ「ちいかわらんど」などで販売される。
【写真】争奪戦の予感 「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボアイテム一覧
■「スーパーマーケット」テーマのグッズ登場
今回のデザインテーマは「スーパーマーケット」。ちいかわとシナモロール、ハチワレとハローキティ、うさぎとポムポムプリン、モモンガとクロミ、シーサーとポチャッコ、古本屋とマイメロディのペアが、なかよくお買い物を楽しんでいるキュートなデザインで登場する。
商品のラインナップは、お菓子のパッケージ風のデザインや、スーパーマーケットのポイントカード風のアイテムなど、ビビットな色使いで遊び心あふれる全25アイテムが登場。
ポーチ、キーホルダー、缶バッジ、トートバッグなど、お気に入りのキャラクターを身に着けて買い物に行きたくなるアイテムがそろっている。
さらに、10月からローンチしたアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」から、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボ商品が登場。
「Kiramekko」の特徴である、キラキラと輝く印象的な目を持つちいかわたちが、サンリオキャラクターズの着ぐるみを身にまとう、コラボならではの愛らしいデザインとなっている。
「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムは、12月12日（金）から、「ちいかわマーケット」、「ちいかわらんど」（常設店）14店舗、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」、「ちいかわらんど POP UP SHOP」で販売。
取り扱い店舗の詳細は、以下の通り。
＜オンラインストア＞ ※11時00分より発売
・ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」
＜取り扱い店舗＞
・ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」（常設店）14店舗
・ちいかわ×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP
日本：北千住マルイ、京都高島屋S.C.（12月18日〜）、
あべのハルカス近鉄本店（12月19日〜）、JR池袋駅（1月23日〜）
海外：上海 百联ZX创趣场B1（12月15日〜）、杭州 湖滨银泰IN77 C2区中庭
2026年 台湾でも開催決定！詳細は後日発表。
・ちいかわらんど POP UP SHOP
アミュプラザくまもと
【写真】争奪戦の予感 「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボアイテム一覧
■「スーパーマーケット」テーマのグッズ登場
今回のデザインテーマは「スーパーマーケット」。ちいかわとシナモロール、ハチワレとハローキティ、うさぎとポムポムプリン、モモンガとクロミ、シーサーとポチャッコ、古本屋とマイメロディのペアが、なかよくお買い物を楽しんでいるキュートなデザインで登場する。
ポーチ、キーホルダー、缶バッジ、トートバッグなど、お気に入りのキャラクターを身に着けて買い物に行きたくなるアイテムがそろっている。
さらに、10月からローンチしたアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」から、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボ商品が登場。
「Kiramekko」の特徴である、キラキラと輝く印象的な目を持つちいかわたちが、サンリオキャラクターズの着ぐるみを身にまとう、コラボならではの愛らしいデザインとなっている。
「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムは、12月12日（金）から、「ちいかわマーケット」、「ちいかわらんど」（常設店）14店舗、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」、「ちいかわらんど POP UP SHOP」で販売。
取り扱い店舗の詳細は、以下の通り。
＜オンラインストア＞ ※11時00分より発売
・ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」
＜取り扱い店舗＞
・ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」（常設店）14店舗
・ちいかわ×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP
日本：北千住マルイ、京都高島屋S.C.（12月18日〜）、
あべのハルカス近鉄本店（12月19日〜）、JR池袋駅（1月23日〜）
海外：上海 百联ZX创趣场B1（12月15日〜）、杭州 湖滨银泰IN77 C2区中庭
2026年 台湾でも開催決定！詳細は後日発表。
・ちいかわらんど POP UP SHOP
アミュプラザくまもと