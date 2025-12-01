ツアー参戦も肉離れで棄権した松坂大輔 「肉をくっつけに行ってきました」と焼肉に直行!?
元プロ野球選手で「平成の怪物」と呼ばれた松坂大輔が自身のインスタグラムを更新。高校時代のチームメイトが店長を務めている焼肉店の18周年を、他の高校のOBたちも集まってにぎやかにお祝いしてきたことを投稿した。
【写真】松坂大輔の肉離れには最高の良薬？ 美味しそうなお肉の写真オンパレード
「つい最近、左ふくらはぎを肉離れしたので、高知から帰ってきてそのまま肉をくっつけに行ってきました」と記している通り、松坂は先週の国内男子ツアー「カシオワールドオープン」に出場。初日は4バーディ・6ボギーの「74」で96位タイのスタートを切ったものの、ラウンド中に肉離れをしてしまい、2日目の12番ホールを終えた時点で棄権を申し出た。そんなハプニングもあったが、松坂はお祝いに駆けつけると、投稿では18人の友人たちの大盛り上がりの瞬間を捉えた写真を公開。ハッシュタグを添えて、この日は松坂の母校・横浜高校のほか、PL学園、京都成章、創価高校と甲子園の常連校のOB達も集まっていたことを紹介していた。松坂は最後に「楽しかったし、美味しかった」「また集まろうね〜」と仲間たちに呼び掛けていた。投稿を見たファンからは「すばらしい仲間がたくさんいて楽しそう！」「いつまでもこうやって集まれる野球仲間って最高ですね!!」「松坂大輔さんはいつまでも僕らの最高のスーパースターです！」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
