上戸彩、20年前に会ったSixTONESメンバー告白「私の顔を見て深くお辞儀をしてくださった」
【モデルプレス＝2025/12/01】女優の上戸彩が、11月30日放送のSixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。20年前に会っていたSixTONESメンバーを明かした。
【写真】上戸彩「この男の子絶対に忘れない」SixTONESメンバーと共演
https://twitter.com/modelpress/status/1995114337934152128冒頭で田中樹から「上戸さんお会いしたことあるメンバーは？」と聞かれると上戸は「覚えてらっしゃらないと思うんですけど、森本さん」と森本慎太郎の名前を挙げた。上戸は「20年くらい前なんですけど、六本木のスタジオでパッと私の顔を見て深くお辞儀をしてくださったんです。もうこの男の子絶対に忘れないと思って、アイドル誌見てお名前をインプットして」と森本との初対面の様子を明かした。
すると森本は20年前の上戸との対面について「全く覚えてない」とコメント。上戸はがっくりと肩を落とし「覚えてないですよね」と口にしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】上戸彩「この男の子絶対に忘れない」SixTONESメンバーと共演
◆上戸彩、20年前森本慎太郎に会っていた
https://twitter.com/modelpress/status/1995114337934152128冒頭で田中樹から「上戸さんお会いしたことあるメンバーは？」と聞かれると上戸は「覚えてらっしゃらないと思うんですけど、森本さん」と森本慎太郎の名前を挙げた。上戸は「20年くらい前なんですけど、六本木のスタジオでパッと私の顔を見て深くお辞儀をしてくださったんです。もうこの男の子絶対に忘れないと思って、アイドル誌見てお名前をインプットして」と森本との初対面の様子を明かした。
◆森本慎太郎、20年前の上戸彩との対面「全く覚えてない」
すると森本は20年前の上戸との対面について「全く覚えてない」とコメント。上戸はがっくりと肩を落とし「覚えてないですよね」と口にしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】