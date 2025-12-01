「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」決定 トップテン発表「国宝」「ミャクミャク」「エッホエッホ」など【受賞語一覧】
【モデルプレス＝2025/12/01】今年流行した新語・流行語を決める現代⽤語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の発表ならびに表彰式が12月1日、都内で行われ、年間大賞・トップテンが発表された。
今年の年間大賞は、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」に決定した。自民党総裁選に選出された高市早苗新総裁が、決意を表明した際に述べた言葉。昨今の働き方改革でワークライフバランスも定着してきた今、「ワークライフバランスを捨てる」と表明したことには、賛否の声があがった。
他にも、「メンフクロウのヒナが草むらを懸命に走る姿」の写真から、エッホエッホ構文が定着、SNSでのショート動画投稿などで拡散された「エッホエッホ」、新聞・テレビといった歴史のあるメディア「オールドメディア」、吉沢亮が主演を務め、歴代興行収入ランキングにて邦画実写1位の成績を記録の映画「国宝（観た）」、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」などがトップテン入りを果たした。
・エッホエッホ
・オールドメディア
・緊急銃猟／クマ被害
・国宝（観た）
・古古古米
・戦後80 年／昭和100年
・トランプ関税
・二季
・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相
・ミャクミャク
（※50音順）
「新語・流行語大賞」は、令和6年12月1日から令和7年11月30日までに発生した様々な新語・流行語の中から、より軽妙に世相を衝いたもの、また強烈なインパクトで世上に喧伝されたものに対してその新語・流行語の発生源周辺の人物・団体を顕彰するもの。
選考委員会は神田伯山氏（講談師）、辛酸なめ子氏（漫画家・コラムニスト）、パトリック・ハーラン（お笑い芸人）、室井滋（俳優・エッセイスト・富山県立高志の国文学館館長）、やくみつる（漫画家）、大塚陽子氏（「現代用語の基礎知識」編集長）で構成される。（modelpress編集部）
◆2025年新語・流行語年間大賞は「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」
◆「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」トップテン
◆「2025年新語・流行語年間大賞」
