今年話題になった言葉に贈られる自由国民社 現代用語の基礎知識 選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」の発表・表彰式が1日、都内で行われ、年間大賞に高市早苗首相（64）が自民党総裁選の勝利演説で発言した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれたほか、ノミネート30語の中からトップ10が発表された。総理大臣が年間大賞を受賞するのは09年鳩山由紀夫氏の「政権交代」以来16年ぶり。選考委員特別賞には、6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を表す「ミスタープロ野球」が選出された。

1984年に創設され、毎年12月初めに発表。昨年までは生涯学習・通信講座「ユーキャン」が名称に入っていたが、今年から生命保険会社「T＆D保険グループ」に変更。同社が特別協賛を開始したため。選考は「現代用語の基礎知識」編集部の調査による30のノミネートから、選考委員会が10語を選んだ。

選考委員は神田伯山（講談師）、辛酸なめ子氏（漫画家・コラムニスト）、パトリック・ハーラン（お笑い芸人）、室井滋氏（俳優・エッセイスト・富山県立高志の国文学館館長）、やくみつる氏（漫画家）、大塚陽子氏（「現代用語の基礎知識」編集長）。

選出の背景に選考委員会は「ここのところとんと聞かなくなった気合の入った物言いに、働き方改革推進に取り組む経済界はド肝を抜かれた。午前3時の公邸入りはさらなる物議をかもし、議員宿舎のファックス紙詰まりという報道もあったが、一方で、共感した昭和世代も実は多かったのではないか。“仕事ってそういうものだったな”と」と言及。

続けて「多様性を尊重する働き方を実現しているところもあれば、道半ばのところもあるのが現実だ。初の女性総理、働いて働いて働いて働いて今があるのは間違いない。国内・外交、問題は山積み。どれも油断は許されない」とした上で「働いて働いて働いて働いて働きながらも、人を活かし自分を伸ばす、高市流『シン・ワークライフバランス』で、強靭で幸福な日本をつくっていこうではありませんか」と呼びかけた。

やくみつる氏は高市首相の演説に「威勢のいい発信」と評する一方で、大塚陽子氏は「時代とともに言葉も労働環境も変わるものですが、ワークライフバランスは捨てるものではないはずです」とコメント。選考委員の間でもさまざまな意見が寄せられていた。

トップ10は以下の通り（順位なし、並びは五十音順）

◆エッホエッホ

◆オールドメディア

◆緊急銃猟／クマ被害

◆国宝（観た）

◆古古古米

◆戦後80年／昭和100年

◆トランプ関税

◆二季

◆働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相【年間大賞】

◆ミャクミャク

【選考委員特別賞】

◆ミスタープロ野球