◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップは1日、ステージ1の第2戦が行われ、日本はインドに勝利。連勝スタートとなりました。

日本の男女トップ選手が集い、頂点を目指す今大会。試合は混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に実施。各マッチは3ゲームを行い、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

日本は、第1試合の混合ダブルスで張本美和選手と戸上隼輔選手のペアが3-0(11-6、11-9、11-5)のストレート勝利。

好スタートを切りましたが、続く試合で伊藤美誠選手がバトラー選手に1-2(11-9、8-11、8-11)と苦戦。第3試合の松島輝空選手もタッカー選手にいきなり2ゲームを許すなど、シングルスは2試合連続1-2(9-11、4-11、11-6)でトータル5-4となります。

それでも第4試合の女子ダブルス、伊藤選手と早田ひな選手の“みまひな”ペアが奮起。3-0(11-8、11-3、11-5)と圧倒し、総獲得ゲームを8となったことで、インドに勝利しました。

今大会は各チーム男女それぞれ4人の計8人編成。1次リーグとなるステージ1では4チームが4グループに分かれ総当たり戦を行い、上位2チームが突破。ステージ2では勝ち抜いた8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出します。

▽ステージ1日程と結果11月30日 ○ 8-1 オーストラリア12月 1日 ○ 8-4 インド12月 2日 クロアチア