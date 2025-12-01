ガーネットもサファイアも一色じゃない！ 一つの名前で複数の色を持つ宝石とは!?【宝石・ジュエリー図鑑】

ひろがるカラーバリエーション 同じ名前でもちがう色の宝石たち

同じ名前の宝石なのに、さまざまな色があるものがあります。代表的なのは、ガーネット、サファイア、トルマリン。色のちがいは、石にふくまれる成分などの少しのちがいで生まれます。わずかなちがいで、こんなにも色とりどりのカラーバリエーションの宝石ができます。

ガーネット

赤いガーネットが有名ですが、緑、ピンク、オレンジなどたくさんの色があります。ガーネットは1種類の石の名前ではなく、数種類の鉱物のグループ名です。

写真：BIZOUX

１列目左から、シャンパンガーネット／マラヤガーネット／パイロープガーネット／マンダリンガーネット／マリガーネット／デマントイドガーネット

２列目左から、ツァボライト／ミントグリーンガーネット／ベキリーブルーガーネット／カラーチェンジガーネット／ロードライトガーネット

サファイア

青色のイメージが強いサファイアですが、ピンク、オレンジ、黄色、紫、緑などとても豊富な色があります。無色透明な「ホワイトサファイア」や、2色が共存する「バイカラーサファイア」もあります。

写真：BIZOUX

１列目左から、ピンクサファイア／ブルーサファイア／ティールサファイア、

２列目左から、グリーンサファイア／イエローサファイア／パパラチアサファイア

トルマリン

トルマリンの色のバリエーションは、緑、黄色、青、ピンク、バイカラーなど、とっても豊富。

写真：BIZOUX

１列目左から、ピンクトルマリン／イエロートルマリン／バイカラートルマリン、

２列目左から、グリーントルマリン／パライバトルマリン／ブルートルマリン

【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩