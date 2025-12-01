¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÈÇ®¶¸¡¦±ü¿µÂÀÏº¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö°ìÁØ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ËÀº¿Ê¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÈÇ®¶¸¤Î±ü¿µÂÀÏº¡Ê32¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±ü¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç·ë¤ó¤À¡£
¡¡±ü¤Ï1993Ç¯1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢ÆÉ½ñ¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¹â¹»3Ç¯»þ¤ËÂçºåÉÜÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£NSC41´üÀ¸¤ÇÆ±´ü¤Î¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ê40¡Ë¤È2019Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÈÇ®¶¸¤ò·ëÀ®¡£2021Ç¯¤ÎÂè22²ó¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤ÆôºêÂç¾Þ¡ÊÌ¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥ÈÅù¤ÎÉô¡Ë¤ÇÍ¥½¨¾Þ¡¦´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢22Ç¯¤Î¡ØÂè52²óNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤´Êó¹ð
¤¤¤Ä¤â¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÈÇ®¶¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
