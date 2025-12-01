楽天の中込陽翔投手が１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の１０００万円でサインした。（金額は推定）

ルーキーイヤーだった今季は７試合に登板し、０勝０敗、防御率５・４０だったが、２軍では４１試合に登板。防御率１・８３と安定した成績を残した。

中込も「今年１年、ファームは多く投げて、１軍はなかなか登板できなかった。後半は自分でも右バッターは抑えられる手応えがあったので、まずは右バッターで、いろいろな場面で登板できるように。（球団からも）しっかり結果を出して、いいポジションで投げられるようになれたらなっていうこと言ってもらえました」と話した。

来季に向けての目標には「１軍定着」として「５０試合登板」を掲げた。毎日でも取り組みたいというウエートトレーニングに休養日を設けるといい、「今自分に一番足りないのはジャンプとか瞬発系。今まであんまりやってこなかったんで、まずそこをフォーカスしてやってみる」とし、「出力と速さがあれば球速って速くなると思う」と苦手な瞬発力を克服して来季は大きくジャンプする。