ÅÔÎè²Ú¤È¤Î¸òºÝ²ò¾Ã¡¡£³£°ºÐ¾å¡¢ÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¤â¼Õºá¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ªÊìÍÍ¡×¡¢¡ÖÅö»þ»ä¤ÏÌó£³Ç¯¤ÎÊÌµï´ü´Ö¤ò·Ð¤Æº§°ù´Ø·¸¤¬»ö¼Â¾åÇËÃ¾¡×¤ÈÀâÌÀ
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÅÔÎè²Ú¡Ê£²£±¡Ë¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥×¥í¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±Æü¡¢ÅÔ¤¬ÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£±¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò¾Ã¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÅÔÎè²ÚÁª¼ê¡¡¤ªÉãÍÍ¤È¤ªÊìÍÍ¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤ò³µ¤Í»ö¼Â¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅö»þ»ä¤ÏÌó£³Ç¯¤ÎÊÌµï´ü´Ö¤ò·Ð¤Æº§°ù´Ø·¸¤¬»ö¼Â¾åÇËÃ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¸ß¤¤¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤Àµ¼°¤Ë¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¶¶ø¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤·¤«¤·º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¡¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Çº£¸å¤Îºß¤êÊý¤È¤·¤ÆÅÔÁª¼ê¤È¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£¡ÖÈà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«Â³¤±¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£·Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î£±ÈÖ¾å¤Çµ±¤¯Æü¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅÔ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄ¾É®¤Î¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢£³£°ºÐ¾å¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤ÊÎ¾¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¸òºÝ´Ø·¸¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë»ö¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±ºÐ¤ÎÅÔ¤Ïº£µ¨¡¢£µ£°°Ì¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¡Ö»ä¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡¢¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤Ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£