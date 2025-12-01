激動の1年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の年間大賞とトップ10が1日、発表された。

11月5日のノミネート30語の中から「エッホエッホ」「オールドメディア」「緊急銃猟／クマ被害」「国宝」「古古古米」「戦後80年／昭和100年」「トランプ関税」「二季」「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」「ミャクミャク」がトップ10に選ばれた。

ノミネートされた30語の中には、TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）内の企画「名探偵津田」の中でダイアン津田篤宏が発した「長袖をください」がランクイン。結果、トップ10入りは逃したが、インパクトは残した。

津田は昨年12月放送の同番組の「名探偵津田」第3弾に探偵役で出演。東京から推理の舞台である新潟に移動する際、半袖のTシャツしか持ってきてないことを理由に、新潟行きを拒みまくる。「絶対寒いやん、新潟なんて気温」「着替えを取りに行かせてくだだい」「長袖がいります」「僕は今ちょっと喉が痛いです」「上着をください」「ユニクロ寄ってください」とごねまくった後、数秒間の間を空けて「長袖をください」とポツリ。「長袖がない場合は僕は新潟に行くことはできません」とさらに粘り、ネット上では話題となっていた。

そして、11月26日放送回では、「電気イスゲーム2025開幕戦」の話中から突然「名探偵津田 第4話」がスタートし、ネット上は歓喜。早速、考察合戦が始まった。

同番組の演出を担当するTBS名物社員、藤井健太郎氏は番組放送後、自身のXで「『水曜日のダウンタウン』年内はもう『名探偵津田』のみです。12／3→『第3話』未公開"長袖"SP 12／10→休止 12／17→90分SP『第4話』前編 12／24→90分SP『第4話』後編」と告知した。