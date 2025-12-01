鈴木愛理、西新宿を彩るイルミネーション「Shinjuku Neon Walk」点灯式に登場！

11月27日（木）、西新宿エリアの冬を彩るイルミネーションイベント「Shinjuku Neon Walk」の点灯式が開催された。

点灯式には、アーティスト・俳優の鈴木愛理が特別ゲストとして登壇。

イルミネーションの夜にふさわしい、冬らしいグレーのロングコート姿で登場した鈴木は、ファッションのポイントを聞かれると、「今日の主役であるイルミネーションが映えるように、どんな色とも合わせやすいグレーで大人っぽくまとめてみました！」と笑顔でコメント。

また点灯式に参加した想いについて、「私自身、普段からこの場所を“きれいだな”と思って見ていたので、新宿という場所の点灯式に参加できて光栄です。お招きいただきありがとうございます！」と感謝の気持ちを話した。

さまざまなアートイルミネーションが用意されている「Shinjuku Neon Walk」。

鈴木に“おすすめベスト3”を紹介するトークコーナーでは、第1位の「Transformirror（TOKYO NIGHTTIME PROJECT ver.）」について「強そうな名前ですね！」と驚きつつも、MCからAIの力でランダムに全く異なる姿へ変身できることを説明され、「好きです！こういうアトラクション！ご家族やお子さんがいる方にもぜひ行っていただきたいです。複数人でのチャレンジするのも楽しそうですね！」と期待感たっぷりにコメント。

続いて、イルミネーションの点灯セレモニーへと舞台が転換し、点灯ボタンが運び込まれると、鈴木はどこかソワソワした様子に。

MCのカウントダウンに合わせてボタンを押すと、「Shinjuku Neon Walk」のイルミネーションが一斉に点灯。西新宿の夜が一気に華やかな光に包まれた。

点灯した瞬間、思わず「うわ〜」と周囲を見渡す鈴木。色とりどりの光に染まった景色を眺めながら、「キラキラしたものもあれば、カラフルなものもあって、ライブの会場みたいですね！」と笑顔で感想を述べた。

そして、今年1年を振り返る話題になると、「俳優業とアーティスト活動を並行して取り組んできた1年でした」と話し、大きな挑戦として、ミュージカルのために約2カ月ロンドンで過ごした経験に触れる。

「ロンドン滞在は初めてで、日本と海外、両方のエンターテインメントに触れられたことでとても刺激を受けました。日本のエンタメ界の一員として届けたいメッセージを、改めて見つめ直す機会にもなり、人として前進できた時間でした」と話し、この1年を噛み締めるように振り返りつつ、イベントを締めくくった。