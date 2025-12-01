串カツ田中が続伸、リゾートレストラン「ＰＩＳＯＬＡ」を運営するピソラを子会社化

串カツ田中ホールディングス<3547.T>が続伸している。この日、リゾートレストラン「ＰＩＳＯＬＡ」を運営するピソラ（滋賀県草津市）を１２月１日付で子会社化したと発表しており、好材料視されている。



今回の子会社化は、グループの更なる成長と事業領域の拡大を図るのが狙い。ピソラは近畿、東海地方及び関東地方の郊外ロードサイドを中心に約６０店舗のイタリアンレストランチェーンを運営しており、今回の子会社化を通して現状顧客層、提供価格帯、出店エリア及び業態などの事業領域にとらわれず、新たな付加価値が提供できるように相互に協力し、グループ全体の更なる企業価値向上の実現を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS