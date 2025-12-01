¤¨¤Ã¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡È¤Ø¤½¥Á¥é¡É°áÁõ¤ÇÆü´ÚOBÀïÊ¨¤«¤»¤¿ÆüËÜ¿ÍK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¡ÖËÀî±Ù»Ê¤Î¡È¤á¤¤¡É¡×¤â
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥×¥íÌîµåOB¤Ë¤è¤ë¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025 supported by DAISO¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î7-1¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î180ÅÙ³«µÓ¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
ÃæÅÄæÆ»á¤ä¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢ÁêÀî¼·À¥»á¤ÎÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É»î¹çÆâ³°¤ÇÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡Èµå±ã¡É¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¸½ÃÏ¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¡¢Æü´Ú¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖH1-KEY¡Ê¥Ï¥¤¥¡¼¡Ë¡×¤È¤È¤â¤Ëµå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖMADEIN S¡Ê¥á¥¤¥Ç¥£¥ó¡¦¥¨¥¹¡Ë¡×¡£¥Þ¥·¥í¡¢¥ß¥æ¡¢¥»¥ê¥Ê¡¢¥Ê¥´¥ß¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMADEIN¡×¤«¤éº£Ç¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£
ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥·¥í¤È¥»¥ê¥Ê¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¡¢¥ß¥æ¤È¥Ê¥´¥ß¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Çò¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª²ó¡Ê7²ó¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤¤Ä¤Í¤Î¼ª¤ä¿¬Èø¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤âÈäÏª¡£ËþÌÌ¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç²Ä°¦¤¯ÍÙ¤ë»Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
MADEIN S¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤Î¥Þ¥·¥í¤ÏTWICE¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Âç¼ê»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸µÎý½¬À¸¤Ç¡¢¸å¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØGirls Planet 999¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Kep1er¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯7·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢Æ±·î¤ËMADEIN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥ß¥æ¤ÏMADEIN¤ÎÁ°¿È¡ÖLIMELIGHT¡Ê¥é¥¤¥à¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Þ¥·¥í¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ØGirls Planet 999¡Ù¤ò·Ð¸³¡£¥Ê¥´¥ß¤ÏME:I¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇºÇÇ¯¾¯18ºÐ¤Î¥»¥ê¥Ê¤Ï½ÇÉã¤ËÇÐÍ¥¡¦ËÀî±Ù»Ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀ¹¶·¤ÎÆü´Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOBÀï¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿MADEIN S¡£Â¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÌÜ¤Ë¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ËÃí¤¬¤ì¤ë´Ø¿´¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë