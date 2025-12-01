Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、単ポート最大100W出力でノートPCへも充電が可能なため、出張にこれひとつを持っていけば安心な「Anker Charger (100W, 3 Ports) with USB-C & USB-Cケーブルが、発売早々でお得に登場しています。

Anker Charger (100W, 3 Ports) with USB-C & USB-Cケーブル ダークグレー 9,990円 （注文確定時に20%オフ） Amazonで見る PR PR

「Anker Charger (100W, 3 Ports) with USB-C & USB-Cケーブル」は、最大100Wの高出力と、USB-C×2ポート＋USB-A×1ポートというマルチポート構成を持つ汎用性の高いUSB急速充電器です。11月26日に発売された本商品が、早くも20％オフで販売中。

iPhoneやGalaxyなどのスマートフォンやiPad、MacBookやその他PCなど、幅広い機種に対応しています。

また、低電流モードが搭載されておりイヤホン等の小型電子機器に適切な電流で充電することが可能です。

持ち運びに便利なコンパクトサイズ

多ポートかつ高出力タイプながら、一般的な100W出力の充電器と比較して約30%の小型化を実現。

プラグは折りたたみ式で、持ち運びの際もコンパクトに携帯可能です。特に出張やカフェ作業の時、荷物を減らしつつ充電できるのが◎。

タッチ操作対応のディスプレイ搭載で、合計出力や各ポートごとの出力状況、本体の温度状況などをひと目で確認できます。

ケーブルが同梱されているので、別途ケーブルを用意することなく買ってすぐに使えるのも嬉しいポイントですよ。

なお、上記の表示価格は2025年12月1日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

