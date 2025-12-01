元STU48で女優の星乃まりな（21）が1日、自身のインスタグラムを更新。今年末をもって所属事務所のヴィーボからの退所を報告した。

「ご報告」として手書きの文書を投稿。「この度、私、星乃まりなは、2025年12月31日をもって、株式会社ヴィーボを退所することになりました」と報告した。

「18歳で地元山口から一人上京し、右も左も分からない私をサポートしてくれ、様々な経験もさせていただきました。改めて、事務所スタッフの皆様、いつもお世話になっている関係各所の皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。

「そしてファンの皆様 いつも応援してくれて、私を支えてくれて、本当にありがとうございます。今の自分があるのは、事務所や関係者の皆さんの支えはもちろんですが、何よりファンの皆さんがどんな時も温かく応援してくださったからです」と記した。

「突然のご報告で驚かせてしまいすみません」と謝罪しつつ、「ただ、芸能活動は引き続き継続していきます。SNS も変わらず更新していくので、出演情報や普段の様子など、今後もチェックしてもらえたら嬉しいです」と芸能活動の継続を強調した。

「今回の退所は、夢に向かって、新しい一歩を踏み出すための前向きな決断になります」と記し、「そのため、今後も温かい目で見守ってくださいますと幸いです 。これからも何卒宜しくお願い致します」とつづった。