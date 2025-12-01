今年話題になった言葉に贈られる自由国民社 現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」の発表・表彰式が1日、都内で行われ、年間大賞に高市早苗首相（64）が自民党総裁選の勝利演説で表明した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。その他、2025年日本国際博覧会の公式キャラクター「ミャクミャク」がトップ10に入りを果たした。前評判を覆す人気の背景には何があったのか。

トップ10選出理由に選考委員会は「前評判がいま一つであった大阪・関西万博もふたを開けてみれば入場者数は右肩上がり。並走するようにミャクミャク人気もうなぎ登り。着ぐるみには人だかりができ、関連グッズが飛ぶように売れると連日ニュースを賑わせた」と振り返った。

「思い出してみると1970年開催の日本万国博覧会で建てられた太陽の塔。これもまた体中央の顔『太陽の顔』はおかしな顔だ。このおかしな顔こそが作者・岡本太郎さんの底知れないエネルギーを55年後の現在も発し続けているのは間違いない」とインパクトの強さに共通点があったと指摘した。

トップ10は以下の通り（順位なし、並びは五十音順）

◆エッホエッホ

◆オールドメディア

◆緊急銃猟／クマ被害

◆国宝（観た）

◆古古古米

◆戦後80年／昭和100年

◆トランプ関税

◆二季

◆働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相【年間大賞】

◆ミャクミャク

【選考委員特別賞】

◆ミスタープロ野球