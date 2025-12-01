14時の日経平均は957円安の4万9296円、アドテストが250.02円押し下げ 14時の日経平均は957円安の4万9296円、アドテストが250.02円押し下げ

1日14時現在の日経平均株価は前週末比957.26円（-1.90％）安の4万9296.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は344、値下がりは1226、変わらずは35と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は250.02円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が112.31円、フジクラ <5803>が55.49円、ＳＢＧ <9984>が44.12円、ＴＤＫ <6762>が35.6円と続いている。



プラス寄与度トップは住友電 <5802>で、日経平均を7.52円押し上げている。次いでセコム <9735>が3.34円、太陽誘電 <6976>が3.11円、村田製 <6981>が2.97円、ＳＭＣ <6273>が2.27円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は銀行、金属製品、保険の3業種にとどまっている。値下がり1位は鉱業で、以下、不動産、電気・ガス、非鉄金属、その他製品、電気機器と並ぶ。



