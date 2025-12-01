バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（28＝再春館製薬所）が1日までに自身のインスタグラムを更新。卓球五輪メダリストとの私服2ショットを公開した。

「みうちゃんとの休日 好きなアイドルも、キャラクターも、好きなお洋服ブランドも同じようなのばかりでびっくりしちゃう〜笑 みうちゃんの可愛さと優しさに癒されたし、面白いこと言うから、たくさん笑って楽しかった〜！！」と、卓球で五輪女子団体2大会連続銀メダルの平野美宇（25＝木下グループ）との2ショットをアップ。

「また息抜きしに行こうねーー！！！！お互い頑張ろうねーー！！」とつづった。

2人は、今年9月には、一緒に乃木坂46のライブを楽しんだことをインスタで報告している。

この投稿にフォロワーらからは「どちらもとてもかわいいです」「2人とも素敵です」「二人とも綺麗すぎる」「可愛い 姉妹みたい」「二人とも可愛いすぎです 二人とも通じ合ってますね」などの声が寄せられている。

志田は、パリ五輪で松山奈未（27）とのペアで銅メダルを獲得。今年8月にペアを解消し、9月から、五輪2大会連続で混合ダブルス銅メダルの五十嵐有紗（29＝BIPROGY）とペアを組んでいる。