埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害された事件で、女性1人に対する殺人の疑いで逮捕されていた元職員の男が、別の入所者の女性を殺害した疑いで再逮捕されました。

【写真を見る】埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人死亡 殺人疑いで元施設職員の22歳男を再逮捕「死刑になりたかった」

この事件は今年10月、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害されたもので、このうち、5階の部屋にいた女性に対する殺人の疑いで元施設職員の木村斗哉容疑者（22）が逮捕されていました。

この事件で警察はきょう、木村容疑者を別の入所者の上井アキ子さん（89）を殺害したとして再逮捕しました。

木村容疑者は調べに対し、「事実について言いたくありません」と供述を拒んでいるということです。

また動機については、当初「施設や2人に恨みはない」と話していましたが、その後の調べで、「施設や2人に原因がある」「死刑になりたかった」などと供述が変わっているということで、警察は木村容疑者が2人を殺害した動機などについて慎重に調べを進めています。