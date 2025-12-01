「2025年T&D保険グループ新語・流行語大賞」の発表・表彰式が12月1日に行われ、年間大賞には高市早苗総理の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が選ばれた。トップ10には、観客動員数が1200万人を突破した映画「国宝（観た）」、収穫からおおむね3年以上経過した政府備蓄米「古古古米」、人的な被害も深刻となった「クマ被害」などが入った。

【映像】高市総理、受賞のスピーチ

◆トップ10入りと受賞者

働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相＝高市早苗総理

トランプ関税＝赤沢亮正経済産業大臣

エッホエッホ＝うじたまい（マルチアーティスト）、うお座（X＜旧Twitter＞アカウント名）

緊急銃猟／クマ被害＝ガバメントハンター 田澤道弘（羅臼町役場）

国宝（観た）＝映画「国宝」製作委員会

古古古米＝一般財団法人日本米穀商連合会 ＜登壇者＞岡達也（一般財団法人日本米穀商連合会 理事長）

戦後80年／昭和100年＝保阪正康（ノンフィクション作家）

二季＝立花義裕（三重大学 大学院 教授）、滝川真央（三重大学 大学院 博士前期課程 大学院生）

ミャクミャク＝大阪・関西万博 公式キャラクター ミャクミャク ＜登壇者＞高科淳（2025年日本国際博覧会協会 副事務総長）、ミャクミャク（大阪・関西万博 公式キャラクター）

オールドメディア＝青山繁晴（環境副大臣・参議院議員・作家）

◆年間大賞「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」選考理由

ここのところとんと聞かなくなった気合の入った物言いに、働き方改革推進に取り組む経済界はド肝を抜かれた。

午前3時の公邸入りはさらなる物議をかもし、議員宿舎のファックス紙詰まりという報道もあったが、一方で、共感した昭和世代も実は多かったのではないか。「仕事ってそういうものだったな」と。

多様性を尊重する働き方を実現しているところもあれば、道半ばのところもあるのが現実だ。

初の女性総理、働いて働いて働いて働いて今があるのは間違いない。国内・外交、問題は山積み。どれも油断は許されない。

働いて働いて働いて働いて働きながらも、人を活かし自分を伸ばす、高市流「シン・ワークライフバランス」で、強靭で幸福な日本をつくっていこうではありませんか。

※高科淳の「高」は「はしごだか」

（ABEMA NEWS）

