今年1年の世相を言葉で切り取る、現代用語の基礎知識 選 『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』の年間大賞とトップテンなどが、1日の午後2時に発表されました。

年間大賞は、『働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相』に決定。憲政史上初の女性総理大臣となった高市早苗首相が、自民党総裁選で新総裁に選ばれた際に述べた言葉です。昨今の働き方改革などにより、ワークライフバランスも定着するなかでの発言に、賛否の声があがっていました。

トップテンには、22年ぶりに歴代興行収入ランキング邦画実写1位の記録を塗り替えた、映画『国宝』に関する言葉の『国宝（観た）』や、大阪・関西万博で人気を博した『ミャクミャク』などが入り、スポーツ関連の言葉はありませんでした。

なお今回、選考委員特別賞として『ミスタープロ野球』が選出され、6月に亡くなった読売巨人軍の長嶋茂雄終身名誉監督に贈られました。

■現代用語の基礎知識 選 『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』トップテン&選考委員特別賞

【年間大賞】

・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相



【トップテン】

・トランプ関税

・エッホエッホ

・緊急銃猟／クマ被害

・国宝（観た）

・古古古米

・戦後80年／昭和100年

・二季

・ミャクミャク

・オールドメディア

【選考委員特別賞】・ミスタープロ野球