¡Úºå¿À¡Ûº£µ¨¤Ï¥±¥¬¤ÇÅÐÈÄ£±»î¹ç¡¡À¾Í¦µ±¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¥µ¥¤¥ó¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ðº£¤Þ¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð£³²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£Íèµ¨¤Ï£´Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ë±¦¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¡£Ä¹Ç¯¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³°¤ì¡¢£´·î£±£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë£±»î¹ç¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î¥±¥¬¤¬º£Ç¯¤Ë¤¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥íÄÌ»»£±£°£°¾¡¤òµó¤²¡¢ºòµ¨¤Ë¤Ï£²£°£°£°Åêµå²óµÏ¿¤âÃ£À®¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ðº£¤Þ¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ç¡¢£±£°£°¾¡°Ê¾å¤â¤Ç¤¤Æ¡¢£²£°£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÊü¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢£±£¸ºÐ¤«¤é£³£µ¤Þ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤âÍè¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë