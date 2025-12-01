冬は『ワイドパンツ』どう穿く？【ユニクロ】即マネしたい♡「こなれコーデ」

シャレ見えを狙えるだけでなく、あたたかさを底上げするインナーを仕込みやすいワイドパンツは、冬こそヘビロテしたいアイテムのひとつ。「この冬はどんな風に着こなそう？」と悩んだら、おしゃれさんたちのコーデを参考にしてみて。今回は【ユニクロ】の名品ワイドパンツを使った、真似したい冬のコーデ術をご紹介。ワイドパンツコーデの幅を広げるアイテム選びや色合わせのコツをお届けします。

シックなニュアンスカラーが揃う名品ワイドパンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ロングセラーで愛されるユニクロのワイドパンツ、今シーズンは全8色が展開中。クラシカルなムードへのトレンドを踏まえ、どこか落ち着いた雰囲気のニュアンスカラーが揃っています。腰まわりからストンと落ちるハイウエストのワイドシルエットは気になる脚線を拾いにくく、即こなれ度UPに貢献してくれそうなのが人気の理由かも。

黒を影役にインパクトのあるアイテムを大胆に投入

幅広い色味のアイテムと合わせやすいブラックのワイドパンツ。主張が控えめな分、他のアイテムでトレンドデザインやカラーを意識的に取り入れるのが旬度を高めるコツになりそう。袖口がアクセントになったトップスに、季節感と可愛げを感じられるボアベストをレイヤード。ゼブラ柄のストラップが目を引くバッグとも、ベースがシンプルだからこそ喧嘩せずにまとまります。

まろやかなベージュで旬のブラウンの美しさを強調

今シーズンの一大トレンドカラーであるブラウンのコートを主役に据えた、エレガントなキレイめコーデ。バッグやシューズも深みのあるブラウンで揃えた分、トップスとパンツには明るめの色のものをチョイス。ブラウンと相性のよいまろやかなベージュのおかげで全体が沈んで見えず、コートの色合いの美しさが際立ちます。

澄んだホワイトで淡色コーデをキリリと引き締めて

ふわふわとしたシャギー素材が主役級の存在感を放つジップカーディガンには、ホワイトのワイドパンツを合わせて統一感を意識。ベージュを中心とした柔らかな配色を澄んだホワイトがキリリと引き締め、ぼやけた印象になりにくいのがポイントです。タック入りでクリーンに寄せやすいデザインのパンツだからこそ、スニーカーと合わせても上品さを損ねず着こなせそう。

