女子ゴルフで来季国内ツアーのシード権を獲得している都玲華との交際が報じられていた石井忍コーチが1日、自身のSNSで報道についてコメントした。「内容は概ね事実であります」と認め、「多くのご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

石井コーチは自身のインスタグラムを更新。「皆様へ 都玲華選手 お父様とお母様ご家族の皆様 スポンサー各位・マネジメントの皆様・プロゴルファーの方々 その他すべての関係者の皆様 また私を支えてくださっているスポンサーの皆様 エースゴルフクラブの仲間・スタッフ・会員の皆様 チームの選手達とそのご家族 同業のゴルフコーチの皆様 そしてゴルフに関わるすべての方々へ」との書き出しでコメントを発表した。

「週刊文春による報道の内容は概ね事実であります」と認め、「多くのご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「当時私は約3年の別居期間を経て婚姻関係が事実上破綻しておりました 現在は互いに話し合い正式に区切りがついた状態です」と説明した。

続けて「しかし今回の出来事と向き合い自分の行いと責任を受け止めたうえで今後の在り方として都選手との全ての関係を解消する判断をいたしました」と報告。「彼女の成長をそばで見続けられた時間は大きな財産です 形は変わりますが リーダーボードの1番上で輝く日を心から願っております」とつづった。

最後は「今後は指導者として人として改めて自分と真摯に向き合いそして学び直し 信頼を取り戻せる人間へと成長していきたいと思います 今後とも ご指導のほどよろしくお願い申し上げます」と記した。

都のマネジメント会社である東急エージェンシープロミックスも石井コーチとの関係解消を発表。「石井忍コーチとは、昨年からお付き合いをしておりました。しかし今回の件で、私の一番大事な両親を悲しませることは出来ないと思い、交際関係およびコーチ契約を解消する事を決断いたしました」などとする都の直筆メッセージも公開していた。



