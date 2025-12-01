ディズニー作品からインスピレーションを得たスイーツブランド『PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）』から、数量限定のクリスマスケーキが登場。

「チップ」と「デール」をモチーフにした、冬の森のご馳走をイメージしたクリスマスケーキ「Noël de Forêt（ノエル・ドゥ・フォレ）ショコラ＆ナッツとカシスモカのキャラメルブッシュ・ド・ノエル」が販売されます☆

大丸東京店 ディズニー「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」Noël de Forêt（ノエル・ドゥ・フォレ）ショコラ＆ナッツとカシスモカのキャラメルブッシュ・ド・ノエル

価格：8,640円（税込）

予約期間：2025年11月27日(木)〜12月15日(月)

店頭引渡し：2025年12月23日(火)〜12月25日(木)

ケーキのサイズ：長さ11.5cm、高さ7cm

販売数：限定100台

予約URL：https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/Search.html?keyword=251110dm2patisserie%20annivel

※オンライン優先にて予約受付となります

※販売上限数に達した場合は、予約終了となります

『PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)』から「チップ＆デール」の冬の森のご馳走をイメージしたクリスマスケーキ「Noël de Forêt ショコラ＆ナッツとカシスモカのキャラメルブッシュ・ド・ノエル」が数量限定で登場。

ブランド初登場のクリスマスケーキには 「チップ」と「デール」が見つけた木の実と甘いご馳走をイメージしています。

キャラメルムースとチョコレートクリームを重ね、ナッツの⾹ばしさとコーヒーの深みとカシスの酸味が融合したブッシュ・ド・ノエル。

森の木の実をイメージした、色とりどりのトッピングや葉を模したチョコレートパーツを添え、「チップ」と「デール」の愛らしい世界が表現されています。

ケーキを購入すると「チップ」と「デール」のかわいらしいコレクションカードが付いてくるのも嬉しいポイントです☆

「Noël de Forêt（ノエル・ドゥ・フォレ）ショコラ＆ナッツとカシスモカのキャラメルブッシュ・ド・ノエル」内容

トップモンブラン絞りのミルクチョコガナッシュで木の年輪を思わせ、まろやかなカカオ感を表現。さらに抹茶や苺のチョコで包んだナッツと葉のチョコパーツを添え、森の実りと遊び心を演出しています。第5層アーモンド入りのビスキュイで全体を包み込んだ第5層。香ばしくしっとりとした森の温もりが表現されています。第4層第4層に使用されているのは、塩キャラメルバタークリーム。なめらかな口当たりと香り高いキャラメルの風味を重ね、秋らしいコクを加えています。第3層カシスのコンフィチュールで爽やかな酸味を加えた第3層。甘みを引き締めて果実感を表現しています。第2層コーヒー風味のホワイトチョコクリームにくるみを合わせた第2層。まろやかさと香ばしさで落ち着きのある味わいに仕上げられています。土台土台に使用されているのは、アーモンド・ドライフルーツが入った「ショコラクリスティアン」でザクザクとした食感を加え、森でかじる木の実のような楽しさが表現されています。

見た目にも楽しく「チップ」と「デール」の物語ようにワクワク感あふれる、心温まるクリスマスシーズンを彩るケーキ。

「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」にて2025年12月15日まで予約受付が実施されている「Noël de Forêt（ノエル・ドゥ・フォレ）ショコラ＆ナッツとカシスモカのキャラメルブッシュ・ド・ノエル」の紹介でした☆

