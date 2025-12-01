きょうから抽選受付【福袋2026】マクドナルド×Francfranc（フランフラン）初コラボ ビッグマック型“スープジャー”ほか
日本マクドナルドは、インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋 2026」を抽選販売する。12月1日月曜ひる2時より、マクドナルド公式アプリで事前抽選販売の受付を開始する。
マクドナルドのオリジナルアイテム3点と、店頭販売価格最大合計3910円相当の商品無料券をセットにした内容となる。
同店の福袋は年末年始の恒例。今回は、Francfrancらしいデザインで実用性抜群なアイテムがラインアップされた。
ポップでユニークな見た目と機能性を兼ね備えた「ビッグマックスープジャー」や、日常の買い物シーンにおしゃれをプラスする「ビッグな保温・保冷バッグ」、マクドナルドファミリーのグリマス、ハンバーグラー、バーディ、フライフレンズのデザインがかわいい「ハンドタオル」の3つのオリジナルアイテムと、マクドナルドの人気メニューである「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」などが楽しめる「商品無料券（店頭販売価格最大合計3910円相当）」が含まれる。
さらに、福袋10個に1個の割合で入っている特別デザインの「金のマックカード500円分」も、新年の運試しとして楽しめる。
販売は、12月1日（月）14時から12月9日（火）23時59分の期間、スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売に応募。当選者を対象に、2026年1月1日（木）あさ8時から1月9日（金）各店営業終了まで（24時間営業店舗は翌4:59まで）の期間、マクドナルド店舗にて販売する。
今回より応募条件として、マクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード（特典）プログラム「My マクドナルド リワード」で50ポイント（10円で1ポイント付与）を保有している人が対象となる。応募時点において50ポイントの保有が条件であり、応募後にポイントを継続して保有する必要はない。
また、前年の「マクドナルドの福袋 2025」に落選した人は、同一アカウントでの応募に限り、応募口数が1口分追加となり当選確率がアップする。また、支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択し、応募した人も、1口分追加した応募として受け付ける。それぞれの条件を満たすと最大3口分の応募として受け付ける。詳細はサイト等を確認。
■マクドナルドの福袋2026
●「ビッグマックスープジャー」
かわいいだけじゃない、保温・保冷機能も！食事のひとときに、ちょっとスマイルを
幅9×奥行9×高さ11.4cm（約300ml）
●「ビッグな保温・保冷バッグ」（全3色、いずれか1つ）
11Lのたっぷり容量！肩掛けができ、日々のお買い物が楽しくなる
幅28×奥行15×高さ33cm
●「ハンドタオル」（全4色、いずれか1つ）
パステルカラーがかわいい
幅25×高さ25cm
●「マクドナルド商品無料券」
店頭販売価格最大合計3910 円(税込)相当。
●「金のマックカード500円分」
10個に1個の割合で入っている。
※カード本体が金色であることを指す。金属製ではない。
