¡¡£±Ç¯´Ö¤ÎÀ¤Áê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡¡£²£°£²£µ£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤¬£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢Áª¹Í°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡£¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÀï¸å¤ÎÉü¶½´ü¤«¤é¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹»þÂå¤ÎÆüËÜ¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ò¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¡ÖÇ³¤¨¤ëÃË¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¤¬µð¿Í¤Î±Êµ×·çÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿¡Öµð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤ÎÌ¾¸À¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤³¤½±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç¾Þ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤«¤éº£Ç¯£±£±·î¤Þ¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤è¤ê·ÚÌ¯¤ËÀ¤Áê¤ò¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡£Âç¾Þ¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¿½÷À¼óÁê¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£