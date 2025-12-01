１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」の受賞１０語が１日、発表され、「国宝（観た）」が選ばれた。

映画「国宝」（李相日監督）は、興行収入が１７３億７７３９万４５００円を記録し「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督、２００３年）を超えて、実写邦画歴代１位を２２年ぶりに更新した。

そんな本作について、選考委員会は「動画配信サービスが普及している現在、この記録的数字は劇場に足を運ぶ人の熱量そのものを表している」と高く評価した。

さらに「『国宝観た？』と聞かれたときに、『観た』もあれば『まだ』の声もある。観て感動した人は何回も観たり、原作を読みに走ったりする」と、鑑賞後の強烈なインパクトによる波及効果にも言及。出演した俳優・吉沢亮や横浜流星、田中泯の演技に加えて映像の美しさを評価し「実際の歌舞伎も観たくなる現象を生んだ」とした。

同大賞は昨年１２月から今年１１月までに発生した様々な新語・流行語の中から、より軽妙に世相をついたものや強烈なインパクトを与えたものを表彰する。大賞には高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。