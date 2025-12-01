【RMZ-016 ブレードライガーパンツァー（ZBF）】 12月4日 予約受付開始予定

タカラトミーはT-SPARK「ゾイド」シリーズの1/100スケールプラモデル「REALIZE MODEL」より、「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー（ZBF）」の予約受付を12月4日から開始する。

本製品は10月にT-SPARK公式YouTubeチャンネルで公開された「ZOID BATTLE FILMS」に登場した「ブレードライガーパンツァー」を再現したもの。特徴的なブルーカラーにハイブリッドキャノンを搭載し、ミサイルポッドを排除した状態を再現できる。

【ZOIDS BATTLE FILMS】

(C) TOMY (C) ShoPro