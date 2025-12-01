T-SPARKゾイド「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー（ZBF）」12月4日予約開始
【RMZ-016 ブレードライガーパンツァー（ZBF）】 12月4日 予約受付開始予定
タカラトミーはT-SPARK「ゾイド」シリーズの1/100スケールプラモデル「REALIZE MODEL」より、「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー（ZBF）」の予約受付を12月4日から開始する。
本製品は10月にT-SPARK公式YouTubeチャンネルで公開された「ZOID BATTLE FILMS」に登場した「ブレードライガーパンツァー」を再現したもの。特徴的なブルーカラーにハイブリッドキャノンを搭載し、ミサイルポッドを排除した状態を再現できる。
【ZOIDS BATTLE FILMS】
REALIZE MODEL SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) December 1, 2025
RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)
2025年12月4日予約開始
■ユニット排除①
脚部アーマーを付属するブレードライガーのものにすることで劇中シーンを再現可能。#ゾイド#ZOIDS pic.twitter.com/vE7VyQ198q
(C) TOMY (C) ShoPro