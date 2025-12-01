お笑いコンビ、かけおちの青木マッチョ（30）が11月30日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。本来は目立つことが好きではないことを語った。

琉球風水志のシウマ氏に占われた。シウマ氏からマッチョに対し「本来目立つのは好きじゃないはずなんで」と伝えられると、「はい」と同意した。

シウマ氏から「なのでなぜこの道にいるのであろうって僕の中で不思議なんですよ」と言われ、「小学校3年生のときにランドセルを家に忘れてしまって、そこでみんなからやーやー言われたのがトラウマで」とした。

共演したレインボーのジャンボたかおからも「それはだってみんな“わー！忘れたんだ”っていじるじゃん」と子どもの気持ちを推察されると、「めっちゃ嫌だったんですよ。そこから引っ込み引っ込みで。正直今日ここに来るのも正直憂鬱（ゆううつ）というか。ジャンボさんがめっちゃしゃべって終わるんだろうなと」と語った。

芸人になった経緯について「すごい楽しそうだったから。売れる気ないというか、楽しく同期とかと飲み会してたらうれしいなくらいの感じできちゃったんですけど。思ったより人前に立つ機会が多くて…」と話すと、ファイヤーサンダーのこてつから「そらそうやろ」と鋭くつっこまれた。ジャンボも「それしかないよ」と続けた。

シウマ氏が「芸人に向いているかと言われると、あまり向いてはない」と語ると、マッチョは「そうですよね。わかります」と共感した。

シウマ氏に「元々自己防衛がすごく好き。周りから何を言われるか、全部こういうのを気にしながら。自己防衛のために鍛えてるよね」と分析されると、マッチョも「その通りですね」と共感した。