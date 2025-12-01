パート先で「12月はシフト多く入って」と頼まれ“月給10万円”超えそうです。年収が「130万円」いかなければ、1ヶ月だけ給与が増えても大丈夫ですか？ 扶養内で働く条件とは

一時的であれば月収10万円を超えるのは問題ない

扶養内で働く年収130万円未満の人が繁忙期や急な残業などで1ヶ月だけ月収10万円を超えたとしても、直ちに扶養を外れるケースは一般的ではありません。これは、あくまでも一時的な収入であると見なされるためです。

しかし、月収10万円を超える月が2ヶ月以上続くなど収入が恒常的と判断される場合は注意が必要です。繁忙期など一時的な収入だったとしても、月収10万円超えが2ヶ月以上続いていたり、数ヶ月にわたり平均月収が10万円を超えていたりすると年収130万円を超えると判断されることがあるためです。

年の途中から働き始めて年収が130万円未満だからといって、月収10万円超えを何ヶ月も継続してしまうと、向こう1年間の収入が130万円を超えてしまうと判断されてしまうことがあります。



年収130万円を超えても扶養内で働くことができる

「年収の壁」を超えないように、働き控えをする人もいるでしょう。本当は働くことができるのに壁のせいで働けない状況の対策として、政府は令和5年10月より「年収の壁・支援強化パッケージ」をスタートさせました。

「年収の壁・支援強化パッケージ」では、収入があがり一時的に収入が年間130万円を超えたとしても、事業主がその理由を証明することで、引き続き扶養に入り続けることができます。

繁忙期や急な残業、シフト交代などで年収130万円を超えてしまっても、扶養に入り続けることができるので、保険料負担が発生せず、家庭の手取り収入が増えるのは大きなメリットと言えるでしょう。



年収の壁・支援強化パッケージは一時的な手段

「年収の壁・支援強化パッケージ」で年収130万円を超えても扶養に入り続けられるのは、あくまでも一時的に収入が増えた場合のみです。雇用契約書の内容などから、年間の収入が130万円を超えると見込まれるケースは対象外となります。

また、一時的な収入増として「年収の壁・支援強化パッケージ」の措置が受けられるのは、原則として連続2回までが上限です。

継続して年収130万円を超えて働きたい場合は、扶養から外れるなど働き方の見直しが必要となります。



1ヶ月だけなら月収10万円を超えても大丈夫だが、壁を超えないように注意しておこう

1ヶ月だけ月収10万円を超えたとしても、すぐに扶養から外れることはほとんどないでしょう。しかし、月収10万円を超える状態が数ヶ月にわたって続く場合など、恒常的な収入と判断される場合は扶養から外れる場合があるので注意が必要です。

繁忙期や急なシフト調整などで年収130万円を超えてしまったとしても、「年収の壁・支援強化パッケージ」により扶養に入ったまま働くことができます。

しかし、「年収の壁・支援強化パッケージ」は一時的な措置ですので、上限があることを理解しておきましょう。扶養内で働きたい場合は、壁を超えてしまわないように管理が必要です。また、継続的に年収130万円を超えて働きたい場合は働き方の見直しが必要です。



