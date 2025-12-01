JTA、沖縄/那覇〜台北/桃園線の航空券を12月3日発売 往復25,000円から、キャンペーンも
日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜台北/桃園線の航空券の販売を、12月3日午前10時から開始する。
2026年2月3日から1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は沖縄/那覇発が1時間45分、台北/桃園発が1時間半。
クラスJはプレミアムエコノミークラス、普通席はエコノミークラスとする。機内Wi-Fiは無料。プレミアムエコノミークラスでは軽食、エコノミークラスでは茶菓を用意する。プレミアムエコノミークラス利用者やJAL運航便のラウンジ利用基準対象者は、那覇空港では共用ラウンジ「琉輪」、桃園国際空港ではチャイナエアラインラウンジ「梅苑」が利用できる。
運賃はエコノミークラスが片道14,500円から、往復25,000円から。プレミアムエコノミークラスは片道33,500円から、往復57,000円から。いずれも「Special」運賃で、燃油サーチャージ込、諸税別。「Semi-Flex」と「Flex」運賃も設定する。
就航記念キャンペーンとして、エコノミークラスを往復19,800円から設定する。販売期間は12月3日午前10時から9日まで。搭乗期間は2026年2月3日から3月28日までで、2月14日から18日までは対象外となる。
特典航空券はいずれも片道あたり、エコノミークラスは7,500マイルから、プレミアムエコノミークラスは15,000マイルからに設定する。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。■ダイヤ
NU301 沖縄/那覇（08：00）〜台北/桃園（08：45）
NU302 台北/桃園（10：00）〜沖縄/那覇（12：30）