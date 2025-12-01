秋山黄色が、ホールツアー『秋山黄色 Hall Tour「魔法のもしも」』を2026年3月に東京と大阪にて開催。あわせてキービジュアルも公開となった。

本情報は、11月30日に行われた『秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」』のセミファイナルである大阪 GORILLA HALL OSAKA公演にて発表されたもの。秋山は、アンコールの曲中に「来年3月にホールツアーやりますよ。『魔法のもしも』というタイトルで」とファンに直接開催を伝えた。

東京公演は、秋山の誕生日である3月11日にLINE CUBE SHIBUYA、大阪公演は3月20日にNHK大阪ホールにて開催予定。キービジュアルに描かれている“マジックイフ”とは、“もしも私が○○だったら”と考えるメソッドを指している。なおチケットは、12月9日までファンクラブ先行が受付中だ。

＜秋山黄色 コメント＞

秋山黄色です！またしばらく期間が空きそうなので、ホールツアーをやっておきます！たくさんのご来場をお待ちしております。

（文＝リアルサウンド編集部）