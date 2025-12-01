1日、PayPayを軸にした大規模キャンペーン「超PayPay祭（ちょうペイペイまつり）」が始まった。ソフトバンク、PayPay、PayPayカード、LINEヤフーによるもので、最大全額が還元されるスクラッチくじや、Yahoo!ショッピングでの還元率アップ、ソフトバンクユーザー向けのクーポン配布などが展開される。

PayPayスクラッチくじ

12月1日～28日には「PayPayスクラッチくじ」が実施される。条件を満たすと、200円以上の買い物で、4回に1回の確率で抽選が実施される。

1等の場合、決済金額の最大全額（100％）のPayPayポイントが付与される。付与上限は、1回および期間あたり合算で10万ポイント。本人確認（eKYC）済みのユーザーが、対象店舗にて「PayPay」や「PayPayカード」で税込200円以上決済することが条件。

Yahoo!ショッピングでの「超PayPay祭」

「Yahoo!ショッピング」では、12月13日・14日・15日の「最終3日間」に向けたキャンペーンが実施される。

12月1日正午から12月12日までの「事前期間」に買い物をし、条件を満たした上で最終3日間にPayPayで支払うと、最大23.5％のPayPayポイントが還元される。

さらに、ソフトバンクのスマートフォン契約者で「ペイトク無制限」に加入している場合、条件を満たすことで最大33％の還元を受けられる。

スーパーPayPayクーポン

ソフトバンクのスマートフォン契約者向けに、対象加盟店での決済で最大半額相当（50％）のPayPayポイントが戻ってくる「スーパーPayPayクーポン」が提供される。実施期間は12月1日～31日。

なお、ワイモバイル、LINEMO、LINEモバイルのユーザーは本クーポンの対象外。