NTTドコモはオンライン専用料金プラン「ahamo（アハモ）」へ、量販店や一般販売店などの店頭で申し込める「ahamo乗り換え・新規契約フェア」を開始した。対象は18歳以上の個人名義のユーザーに限られる。終了日は未定。

今回発表された「ahamo乗り換え・新規契約フェア」では、量販店など対象となる店頭窓口において、新規契約または他社からの乗り換え（MNP）の手続きを行う際に、料金プランとしてahamoを選択できるようになる。対象となる窓口は、量販店、一般販売店、ドコモショップサテライト、商業施設やイベント会場で実施する出張販売など。

ahamoは、専用のWebサイトでの手続きを基本とするオンライン専用プランとして登場。その一方で、ドコモショップでは、有償サポートを利用して契約契約することができた。

手数料は4950円

「ahamo乗り換え・新規契約フェア」を利用して店頭で契約する場合、契約事務手数料として4950円がかかる。通常、ユーザー自身の手で、ahamoのWebサイトを通じて申し込むと手数料は無料。

なお、ドコモショップスタッフがWebでの手続きをサポートする既存の有償サービス「ahamo WEBお申込みサポート」や「ahamo WEBお手続きサポート」も引き続き提供される。