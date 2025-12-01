¾¾°æ°ìÏº»á¤¬Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤Î°Ý¿·µÄ°÷¤ËÉÔ°Â¤Ý¤í¤ê¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤ó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡Á°ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Á°Âçºå»ÔÄ¹¤Î¾¾°æ°ìÏº»á¤¬£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÖÆ£Àî¿¿±û¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¨¤¨¥é¥¸¥ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦Á°£¹»þ¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥é¥¸¥ªÂçÂçºå¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ£²¤«·î¤¬·Ð²á¡£µÄ°÷Äê¿ô£±³ä¸º¤¬°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¾ò·ïÍ×µá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤â¹â»ÔÁíºÛ¤¬¤É¤¦¸À¤ª¤¦¤È¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¯²¿¤È¤«ÄÙ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Íí¤á¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Êºï¸ººö¤Ï¡Ö²ñ´üÆâ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊý¤Ç¡ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç£²¤«·î¡£¤³¤Î´Ö¡¢¼«Ì±¤Î¿Í¤â¡¢°Ý¿·¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤Í¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤ó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î£²¤«·î¤Ç°Ý¿·¤ÎËÜ¼Á¡¢ÇØ¹ü¤ÎÉôÊ¬¤¬´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£