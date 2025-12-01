爆笑問題の太田光さん、俳優の木戸大聖さん、Saucy Dogの石原慎也さんらが「radiko 15周年記念 記者発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 太田光 】 イメージキャラクターを投げ飛ばす大暴れ 「こんな大惨事になるとは」





太田さんは、radiko15周年PR大使に就任。ブランドムービーは木戸さんが出演し、音楽をSaucy Dogが担当します。

ブランドムービーについて、木戸さんは“衣装合わせから時間をかけて、「シーンごとに彼の成長が分かるように面白くしていきたいよね」という話をしていた。メイクのチェンジをバタバタしながらやりました”と、こだわった撮影を回想。石原さんは、今回のために書き下ろした楽曲「まっさら」について“ラジオから流れる音楽って格別。それを意識しながら音を作った。太田さんが「いい曲だね」と言ってくださって、ありがたかった”と、裏で太田さんに褒められたことを笑顔で報告していました。







木戸さんと石原さんの降壇後に登場した太田さんは、“今日は流行語大賞発表会にお呼びいただきまして...”と、さっそく小ボケ。続けて“この後、実はネーミング大賞の発表も私やるんですよ。みなさん、一緒に移動しましょう！”と、太田さんが審査委員長を務め、この日行われる「日本ネーミング大賞 2025」授賞式に報道陣を連れていこうと画策して笑いを誘っていました。







PR大使としてのタスキを株式会社radikoの池田卓生社長から授与されると、“まさかこの人がこんなに出世するとは。radikoを足がかりにTBSの社長狙ってますから”と、池田社長を大イジり。そうしてひとしきりボケた後は、“radikoができて、夢のようだなと思って聴きまくった。ラジオっていうのは、こんなにいろんなパーソナリティがやってるんだって。普段、大阪の交通情報とか聴いてますからね。そういうのも聴いて、すごく楽しい”と、PR大使らしくradikoをアピール。“もっともっとみんなに聴いてもらいたい。YouTubeだとか、いろんなのがあるけど、人となりが1番わかるのはラジオ。公共の電波を使って2時間喋り続けるなんてありえない。スタッフも全員プロだし。”と、ラジオへの想いを語りました。









radikoのイメージキャラクター「ラジまる」が登場すると、“絡んでいいんですか？”と、遠慮がちだった太田さん。MCから“優しくであれば”とGOサインが出ると、ラジまるとハグ。しかし、抱きついたと思ったのも束の間、そのままラジまるを投げ飛ばしてしまい、ラジまるは一度ステージ裏で体勢を整えることに。太田さんは、“こんな大惨事になるとは。（自分は）スーツアクターの中でブラックリストに載ってるらしい”と申し訳なさそうにしながらも笑っていました。







全員が登壇する質疑応答では、太田さんとは初対面だという木戸さんと石原さんが、口々に“優しかった”と実際に会った太田さんの印象を告白。太田さんは照れくさそうにしていましたが、記者から“太田さんのラジオを聴いたことがある？”と聞かれた2人が言葉に詰まると、“聴かせとけよ！”と裏に向かって叫んで笑いを起こしていました。



そんな太田さん、このイベントの後に向かう「日本ネーミング大賞 2025」授賞式は、妻である太田光代さんとの仕事ということで“ちょっと緊張します。今は自由にやらせてもらいましたけど、あっちでは大人しいと思います”と、イタズラな笑みを浮かべながら話していました。



【担当：芸能情報ステーション】