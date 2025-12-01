フジテレビの入社７年目、藤本万梨乃アナウンサー（３０）が退社することが明らかになった。本人が１日、インスタグラムで発表した。退社日には触れていないが、年内いっぱいだという。

藤本アナは「めざましテレビ」「Ｍｒ．サンデー」「さんまのお笑い向上委員会」などを担当中。

インスタで「この度、７年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。１２月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年３月をもって『Ｍｒ．サンデー』を卒業させていただきます」と報告。退社日には触れていないが、年内いっぱいで退社し、来年１〜３月の「Ｍｒ．サンデー」はフリーアナとして出演するとみられる。

インスタでは「入社試験の時から『どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい』と志し、情報番組、報道番組、バラエティ番組と様々な経験をさせていただきました。会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と謝意を表明。

「番組を通して出会った皆様、育てていただいた方々、そしていつも温かいメッセージをくださる皆様、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました」と感謝した。

東京大医学部卒の才媛でもある。今年９月には同じく東京大医学部の同級生である医師と結婚した。

「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします」と誓った。