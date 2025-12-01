【モモコ First Bloom ST Ver.】 2026年6月 発売予定 価格：19,800円 【モモコ First Bloom DX Ver.】 2026年6月 発売予定 価格：28,800円

ピンクチャームは、フィギュア「モモコ First Bloom ST Ver.」を2026年6月に発売する。価格は19,800円。

本製品は、イラストレーターのほうき星氏が手がけるオリジナルキャラクター「モモコ」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

薄い髪色のあどけない表情と可憐なしぐさに魅了されるほか、透明感ある布とミルクティー色の髪はクリアー樹脂を贅沢に使用しており、美しいボディラインとかろやかで流れるような髪の造形を楽しむことができる。

また本製品以外にも、衣服やパンツのキャストオフが可能な「モモコ First Bloom DX Ver.」を2026年6月に発売する。価格は28,800円。

「モモコ First Bloom ST Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm 素材：PVC、ABS

(C)ほうき星