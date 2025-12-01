バーガーキング、新規出店「25店舗」一挙発表【一覧】愛知、大阪、福岡、埼玉、長野、東京、千葉、三重、栃木、広島
バーガーキング（運営：ビーケージャパンホールディングス）は、新規出店する25店舗を一挙発表した。
12月に、愛知、大阪、福岡、埼玉、長野、東京、千葉、三重、栃木、広島で、25店舗をグランドオープンする。このうち10店舗は、日本全国から空き物件の情報を募集する「バーガーキングを増やそう シーズン2」キャンペーンで応募があった。
「バーガーキングを増やそう シーズン2」キャンペーンは今年5〜6月に実施し、2万8400件超の物件の応募があった。11ヶ所で新規出店が実現することになり、今回は第1弾として対象の10店舗が発表された。
バーガーキングは、2019年5月末には全国77店舗まで減少していたが、25年12月30日時点で、全国店舗数337店舗となる。
「2026年も積極的な新規出店を計画しており、バーガーキング未上陸エリアにも新規出店予定です。バーガーキングは2028年末までに全国600店を目指しております。今後もバーガーキングの新規出店にご期待ください。あなたの街にもバーガーキングがやってくるかもしれません」と伝えた。
■12月オープンの新店舗
バーガーキング ドミー知立店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月3日（水）10時
店舗住所：愛知県知立市上重原町己ノ池53-1
営業時間：10:00〜20:00
バーガーキング 九条店
オープン日時：2025年12月9日（火）10時
店舗住所：大阪府大阪市西区九条1-13-10
営業時間：10:00〜21:00
バーガーキング 西新店
オープン日時：2025年12月10日（水）8時
店舗住所：福岡県福岡市早良区西新3-4-2
営業時間：8:00〜22:00
バーガーキング マミーマート所沢山口店
オープン日時：2025年12月12日（金）10時
店舗住所：埼玉県所沢市小手指台23-1 マミーマート所沢山口 1F フードコート
営業時間：10:00〜21:00
バーガーキング 上田常田店
オープン日時：2025年12月15日（月）10時
店舗住所：長野県上田市常田3-410-3
営業時間：10:00〜21:00
バーガーキング ポートウォークみなと店
オープン日時：2025年12月15日（月）9時
店舗住所：愛知県名古屋市港区当知2-1501 ポートウォークみなと 1F
営業時間：9:00〜21:00
バーガーキング 摂津鳥飼八防店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月15日（月）10時
店舗住所：大阪府摂津市鳥飼八防2-10-5
営業時間：10:00〜22:00
バーガーキング 新大久保店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月18日（木）8時
店舗住所：東京都新宿区百人町1-11-19
営業時間：8:00〜23:00
バーガーキング イオンモール八幡東店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月18日（木）10時
店舗住所：福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 イオンモール八幡東 1F
営業時間：10:00〜21:00 ※ラストオーダー 20:30
バーガーキング 熊谷ニットーモール店
オープン日時：2025年12月19日（金）10時
店舗住所：埼玉県熊谷市銀座2-245 熊谷ニットーモール 1F
営業時間：10:00〜20:30
バーガーキング マーヴ妙典店
オープン日時：2025年12月19日（金）8時
店舗住所：千葉県市川市妙典4-２-12 マーヴ妙典 1F
営業時間：8:00〜22:00
バーガーキング アピタ蒲郡店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月19日（金）9時
店舗住所：愛知県蒲郡市港町17-10 アピタ蒲郡 1F
営業時間：9:00〜21:00
バーガーキング ロピア北加賀屋店
オープン日時：2025年12月19日（金）10時
店舗住所：大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-5-37 ロピア北加賀屋 1F
営業時間：10:00〜20:00
バーガーキング ミスターマックス春日店
オープン日時：2025年12月19日（金）10時
店舗住所：福岡県春日市星見ヶ丘4-7 ミスターマックス春日 1F
営業時間：10:00〜21:00
バーガーキング イオンモール大日店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月20日（土）10時
店舗住所：大阪府守口市大日東町1-18 イオンモール大日 1F
営業時間：10:00〜21:00
バーガーキング 立川北口店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月23日（火）8時
店舗住所：東京都立川市曙町2-12-1
営業時間：8:00〜22:00
バーガーキング 高浜湯山町店
オープン日時：2025年12月23日（火）10時
店舗住所：愛知県高浜市湯山町1-1-2
営業時間：10:00〜22:00
バーガーキング イオンタウン津城山店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月23日（火）10時
店舗住所：三重県津市久居小野辺町1130-7 イオンタウン津城山 1F
営業時間：10:00〜21:00
バーガーキング イオンモール福津店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月23日（火）10時
店舗住所：福岡県福津市日蒔野6-16-1 イオンモール福津 2F
営業時間：10:00〜21:30
バーガーキング 吹田グリーンプレイス店
オープン日時：2025年12月25日（木）9時
店舗住所：大阪府吹田市片山町2-4-1 吹田グリーンプレイス 1F
営業時間：9:00〜21:00
バーガーキング ヤマナカ二川店
オープン日時：2025年12月26日（金）9時30分
店舗住所：愛知県豊橋市大岩町字久保田9-1 ヤマナカ二川 1F
営業時間：9:30〜22:00
バーガーキング 足利コムファースト店
オープン日時：2025年12月29日（月）10時
店舗住所：栃木県足利市朝倉町245
営業時間：10:00〜20:30
バーガーキング 荻窪南口店 ※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗
オープン日時：2025年12月29日（月）9時
店舗住所：東京都杉並区荻窪5-30-6
営業時間：9:00〜22:00
バーガーキング イオンモール松本店
オープン日時：2025年12月30日（火）10時
店舗住所：長野県松本市中央4-9-51 イオンモール松本 1F
営業時間：10:00〜21:00 ※ラストオーダー 20:30
バーガーキング レクレ店
オープン日時：2025年12月30日（火）10時
店舗住所：広島県呉市宝町2-50 レクレ 3F
営業時間：10:00〜21:00 ※2026年1月1日（木）〜1月5日（月）は休業
