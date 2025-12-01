週明け１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２０９．１６ポイント（０．８１％）高の２６０６８．０５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５８．４３ポイント（０．６４％）高の９１８８．６１ポイントと反発した。売買代金は１１４９億７４５０万香港ドルに拡大している（１１月２８日前場は７５４億９５８０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国景況感が悪化する中、当局は追加の景気刺激策を打ち出すとの見方が広がっている。１１月３０日に国家統計局が公表した１１月の製造業ＰＭＩは４９．２と市場予想（４９．４）に届かず、景況判断の境目となる５０を８カ月連続で下回った。また、これまで堅調だったサービス業も落ち込み、非製造業ＰＭＩは４９．５と２０２２年１２月以来、約３年ぶりに節目の５０を割り込んだ。一方、中国では今月中旬ごろ、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が開催される見通し。金融関係者からは、当局が会議を経て、２６年１月にも預金準備率や政策金利を引き下げる可能性が指摘されている。そのほか、今月９〜１０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、追加利下げが決定されるとの観測が強まっていることもプラスだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が６．１％高、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．０％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が３．３％高と上げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が高い。紫金鉱業のほか、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が８．４％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）と霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）がそろって４．３％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が８．０％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．８％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が３．４％ずつ上昇した。江西銅業については、先週のロンドン金属取引所（ＬＭＥ）で銅先物が史上最高値を更新したことも刺激。金属銘柄全般の追い風となった。

海運・港湾セクターもしっかり。中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が５．２％高、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が１．８％高、東方海外（３１６／ＨＫ）が１．５％高、遼寧港口（２８８０／ＨＫ）が２．４％高、中遠海運港口（１１９９／ＨＫ）が２．３％高、招商局港口ＨＤ（１４４／ＨＫ）が２．２％高で引けた。

半面、医薬セクターの一角はさえない。勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が４．４％、長風薬業（２６５２／ＨＫ）が１．８％、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が１．７％、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が１．６％ずつ下落した。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．４２％高の３９０４．９０ポイントで前場の取引を終了した。非鉄・産金が高い。自動車、エネルギー、ハイテク、不動産なども買われた。半面、医薬は安い。銀行・保険も売られた。

