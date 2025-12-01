パパブブレの2026年干支キャンディ！“ウマ”柄で新年を祝おう

新しい一年を華やかに迎えるため、パパブブレが2026年の干支「午」にちなんだ限定キャンディを発売！明るく爽やかなフルーツフレーバーが詰まった「午年ミックス」や、縁起の良い「大大吉」柄のキャンディ、さらにはお正月の定番、鏡餅型グミも登場します♡家族や友人、ビジネスシーンでの贈り物にもぴったりなアイテムが盛りだくさん。新年の始まりをおいしく楽しく彩る、パパブブレの限定キャンディをぜひチェックして♡

縁起物満載！「午年ミックス」キャンディ

午年ミックス BAG

午年ミックス SJAR

パパブブレから2026年の干支「午」にちなんだキャンディ「午年ミックス」が登場！馬のモチーフが描かれたキャンディは、職人の手作業で仕上げられた精緻なデザインが魅力です。

フレーバーは、家族全員が楽しめる爽やかなフルーツ系。特に「2026」や「HAPPY NEW YEAR」の文字入りで、まさに新年にぴったりの縁起物。

パパブブレの「午年ミックス」は、お祝いごとやお年賀に最適です♪

見つけたらラッキー！レア柄「大大吉」

新年をさらに盛り上げるために、パパブブレは「大大吉」柄のキャンディをラインナップに加えました！このレア柄は、見つけたらよりハッピーな一年になるかも？

富士山から初日の出が見えるデザインなど、和の雰囲気が漂う絵柄とフルーツフレーバーが特徴。正月ミックスと一緒に楽しめる個包装タイプもあり、親しい人への新年のご挨拶にもぴったりです。

お年賀にもぴったり！鏡餅型グミ

鏡餅バブレッツ（みかん）

パパブブレの新年限定アイテム、「鏡餅型グミ」が登場！見た目も可愛らしく、食べることで新年の“福”を感じられるお菓子です。

白いお餅にみかんを乗せたデザインは、まるで食べられるお正月飾りのよう♡フレーバーもみかん味で、年始にぴったりの爽やかな味わい。

オンライン限定の鏡餅キャンディもあり、ご家族や大切な人への贈り物としても喜ばれるアイテムです。

新年を彩るパパブブレの限定キャンディ



2026年の干支「午」にちなんだパパブブレのキャンディは、新年を祝うのにぴったりなアイテムばかり！

「午年ミックス」や「大大吉」柄のキャンディ、お年賀にぴったりの鏡餅型グミなど、どれも縁起物で華やかなデザインが魅力的です。

新しい一年をおいしく、そして楽しく迎えるために、パパブブレのキャンディをぜひ取り入れて、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりのアイテムを手に入れてください♡