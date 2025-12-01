【さそり座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
あなたの内側に眠っていた力が、静かに目を覚ますときです。誰かに見せるためではなく、自分自身のためにじっくり育ててきたスキルや感覚が、ふとしたきっかけで表に現れるでしょう。これまで自信を持つために積み重ねてきた経験は、今まさに大きな力を発揮しそうです。
仕事においては、あなた独自の視点や考えを待ち望んでいる人たちがいます。自分なりに深く掘り下げて独自の結論を導き出すことで、画期的な解決策を提示できるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
スキルを生かすためには、“火のパワー”と“土のパワー”を取り入れましょう。火のパワーはバイタリティーや自己表現力を高め、土のパワーは基礎を安定させる土台となってくれます。
おすすめは「ティラミス」です。コーヒーやココアパウダーのほろ苦さには火のパワーが宿ります。さらに、スポンジやクリームを重ねた層と四角い形は土のパワーにも通じ、学びやスキルを着実に積み重ねていく力を与えてくれます。
スキルアップのための勉強の合間に、ぜひ召し上がってみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞
あなたの内側に眠っていた力が、静かに目を覚ますときです。誰かに見せるためではなく、自分自身のためにじっくり育ててきたスキルや感覚が、ふとしたきっかけで表に現れるでしょう。これまで自信を持つために積み重ねてきた経験は、今まさに大きな力を発揮しそうです。
仕事においては、あなた独自の視点や考えを待ち望んでいる人たちがいます。自分なりに深く掘り下げて独自の結論を導き出すことで、画期的な解決策を提示できるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
スキルを生かすためには、“火のパワー”と“土のパワー”を取り入れましょう。火のパワーはバイタリティーや自己表現力を高め、土のパワーは基礎を安定させる土台となってくれます。
おすすめは「ティラミス」です。コーヒーやココアパウダーのほろ苦さには火のパワーが宿ります。さらに、スポンジやクリームを重ねた層と四角い形は土のパワーにも通じ、学びやスキルを着実に積み重ねていく力を与えてくれます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)