ワン・イーボー、ここ数年仕事をしすぎたと話す

中国の俳優ワン・イーボー（王一博）が出演する人気ドキュメンタリー番組「探索新境」のシーズン2が始まり、中国SNSの微博（ウェイボー）ではワン・イーボーの仕事に関する発言が話題になった。

「探索新境」シーズン2は、北米の大自然を舞台にワン・イーボーがロッククライミングなどに挑むという内容で、同番組は11月28日に配信初日を迎えた。

こうした中、微博ではあるエンタメ系ブロガーが、番組内で仲間とともに地面に腰を下ろしたワン・イーボーが「2、3年前は仕事をしすぎていて、だから変え始めた」と語る場面を取り上げて「この言葉を聞いてすごくつらくなった」と投稿した。

これに中国ネットユーザーからも共感や応援の声が上がり、「ここ数年、ワン・イーボーはずっときつい働き方をしていた」「あの頃は本当にハードで、体が心配だった」「毎日回るコマのように忙しくて自分の趣味も生活もなくなってしまった」というコメントや、「ワン・イーボーには自分の好きなことをやってほしい」「『探索新境』は趣味と仕事が完璧に融合している番組。本当に良かった」「ワン・イーボーが今、仕事と生活のバランスを取りながら自分らしい生き生きとした人生を送っていることは本当に素晴らしいと思う」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/野谷）