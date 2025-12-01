【てんびん座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
＜開運もぐもぐ＞
ささがきのように細くとがった形に切ると、そのパワーがより引き出されます。豚汁やみそ汁に加えれば、手軽に火のパワーを取り入れられますね。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞
美しいものを愛するあなたのセンスが、一段と研ぎ澄まされます。新しいものに触れたときに「ときめき」を感じる瞬間を多く体験するでしょう。いつもよりワンランク上のものを選ぶことが、今のあなたにふさわしい選択です。
また、身の回りを整理整頓しておくと、本当に必要なものが自然と手に入りやすくなります。仕事においては、仲間との何気ないおしゃべりから、期待以上の有益な情報が得られるでしょう。しっかり耳を傾けてみましょう。
＜開運もぐもぐ＞
ときめく瞬間を増やすには、“火のパワー”を取り入れましょう。火のパワーは、華やかさや喜び、情熱、高揚感をもたらすエネルギーです。おすすめは「ごぼう」。ごぼう特有のほろ苦さは火のパワーに通じ、食事に取り入れることで心に活力が生まれ、ときめきを感じやすくなります。
さらに、天ぷらやきんぴらごぼうのように油と組み合わせた料理も相性抜群。火のパワーを味方につけて、日常に心ときめく時間を増やしていきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)