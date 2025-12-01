【おとめ座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
過去を振り返り「きちんとできていたか」が気になるかもしれません。そのできていなかった点こそが、未来を輝かせる最大のヒントになります。
「来年はこんなことがしたい」と、大きな発想も浮かぶときです。そこで「無理かも」と弱気になる必要はありません。身近な人に相談することで、予想もしなかった新しい視点やヒントが得られるでしょう。
仕事においては、あなたの細部まで丁寧な仕事ぶりがより高く評価されます。
＜開運もぐもぐ＞
弱気を払い、堂々と大きなことを成し遂げるには、“火のパワー”と“金のパワー”を取り入れましょう。火のパワーは情熱を燃やし、前へと突破する力に。金のパワーは強い意志と自信を与え、決断を後押ししてくれます。
おすすめは「おでん」です。こんにゃく、さつま揚げ、はんぺんなどを三角に切ると、火のパワーがより強まります。一方、じゃがいも、がんもどき、たまごなどの丸い具材は金のパワーにつながります。
さらに、からしの辛味も金のパワーに通じます。寒い夜にもぴったりの、力を与えてくれる一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
