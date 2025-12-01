【しし座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
今こそ主役になるときです。この1年間の努力が実を結び、理想の状態へと一気に近づきます。リーダーとして皆を導くのか、誰かを強力にサポートするのか、いずれにしても多くの人から感謝され、大きな満足感を得るでしょう。
注目が集まるほど意欲的になり、新たなアイデアも次々と生まれます。ただし、年末の忙しさもあるため、体のメンテナンスは忘れずに。仕事では、自ら設定した高い目標を超えるような活躍ができそうです。
＜開運もぐもぐ＞
主役として存在感を発揮するには、“土のパワー”を取り入れましょう。土はどっしりと構えて動じることなく、自分の軸をしっかりと示すエネルギーを持っています。
おすすめは「ローストビーフ」や「ローストポーク」。メニュー自体が主役級の存在感を持っていますね。
薄く切り分けてサーブすることで、主役のパワーを皆で分かち合うことができます。一人ひとりが力を合わせ、高い目標に向かって進むのにぴったりの一品です。
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)