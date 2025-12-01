【かに座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
自分がやらなければという責任感の強さが目立つ今月ですが、内心では「少しゆっくりしたいなぁ」という気持ちになりやすいときです。そんなときはしっかり英気を養ったほうが、自分自身も動きやすくなっていきます。
いつも誰かのために頑張っているあなたですから、自分のための時間も大切にしてみましょう。仕事では、今担当している仕事のクオリティーを高めるような勉強を取り入れてみると、大きな活躍につながるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
仕事の質を高めるには、“金のパワー”と“木のパワー”を取り入れるのが効果的です。おすすめは「ニラまんじゅう」です。
野菜はそもそも木のパワーを持っていますが、そのなかでも辛味のあるニラは金のパワーも含んでいます。ニラを食べることで、木と金のエネルギーを一度に取り入れられるのです。
また、まんじゅうの丸い形も金のパワーを象徴します。金のパワーで無駄を省いて効率的に働き、木のパワーで新しいアイデアを生み出す力を手に入れましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
